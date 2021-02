Giornata Mondiale del Malato: domani la 29esima ricorrenza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ogni anno l’11 febbraio ricorre la Giornata Mondiale del Malato istituita da Papa Giovanni Paolo II nel 1992 per tutti coloro che soffrono e chi li assiste. Quest’anno assumerà un significato particolare a causa della pandemia Giornata Mondiale del Malato, quando è stata istituita? Questa importante Giornata fu istituita il 13 maggio del 1992 per Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ogni anno l’11 febbraio ricorre ladelistituita da Papa Giovanni Paolo II nel 1992 per tutti coloro che soffrono e chi li assiste. Quest’anno assumerà un significato particolare a causa della pandemiadel, quando è stata istituita? Questa importantefu istituita il 13 maggio del 1992 per

