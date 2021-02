Giornata del Ricordo delle Foibe, Azzolina: “Scuola è luogo più appropriato per ricucire strappo tra presente e passato” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) "Non vi è luogo più appropriato della Scuola per ricucire lo strappo tra passato e presente, per rendere i nostri ragazzi e le nostre ragazze cittadini consapevoli e depositari di una memoria collettiva integra". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 10 febbraio 2021) "Non vi èpiùdellaperlotra, per rendere i nostri ragazzi e le nostre ragazze cittadini consapevoli e depositari di una memoria collettiva integra". L'articolo .

Pontifex_it : Da oggi al 15 febbraio c’è la Giornata di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico. In questi giorni si può andar… - NicolaPorro : A differenza di altri, oggi ci tengo a celebrare la Giornata del Ricordo per le vittime delle #foibe. E lo voglio f… - poliziadistato : Scuola di infanzia #GiovanniPalatucci a San Basilio (Roma): giornata in ricordo del questore di Fiume che nella II… - Cgil_Liguria : Lascia sbigottiti la superficialità con la quale il Consiglio Comunale di Genova, nella giornata di ieri, ha approv… - Wally_84 : RT @aledavenia: Vi svelo qualche segreto del mio lavoro creativo, ma giusto perché me lo hanno chiesto... Buona giornata a tutti. https://t… -