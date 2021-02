Giallo sull’ospedale di Alzano Lombardo Non c’è traccia dell’atto che ordinava la riapertura La vicenda riguarda la gestione dell’emergenza in Val Seriana

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Con il coronavirus che continua a tormentare l’Italia, a far discutere è ancora una volta ladella prima ondata della pandemia in Lombardia. Questa volta a fare rumore è l’ultimaemerso dall’indagine della Procura di Bergamo, diretta dal procuratore Antonio Chiappani, che, stando a quanto trapela, negli atti fin qui acquisiti non c’èdi un solo atto scritto che disponesse ladel Pronto soccorso dell’ospedale di, chiuso dopo la scoperta di due casi di Covid-19 e riaperto dopo poche ore. Si tratta di uno dei rivoli della maxi inchiesta, affidata al procuratore aggiunto Maria Cristina Rota (nella foto), in cui sono indagati Francesco Locati e Roberto Cosentina, rispettivamente direttore generale ed ex direttore sanitario dell’Asst Bergamo ...