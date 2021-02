GFVip, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello alleanza per la finale: il progetto (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Alle prime ore del mattino di mercoledì 10 febbraio scatta una nuova alleanza nella Casa del GFVip di Cinecittà, a metterla in atto durante il relax nella sauna Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Ecco il progetto Mancano appena 19 giorni alla serata finale dell’edizione 2020-2021 del Grande Fratello Vip, la più lunga della Storia e ormai i vipponi sono completamente assorbiti dalle strategie da mettere in campo per giocarsi le possibilità di successo. Nelle scorse settimane hanno conquistato la finale, grazie al televoto, Tommaso Zorzi e Dayane Mello, i favoriti. Il prossimo giudizio del pubblico deciderà chi tra Andrea Zenga, Samantha de Grenet, la maggiore indiziata all’uscita e ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Alle prime ore del mattino di mercoledì 10 febbraio scatta una nuovanella Casa deldi Cinecittà, a metterla in atto durante il relax nella sauna. Ecco ilMancano appena 19 giorni alla seratadell’edizione 2020-2021 del Grande Fratello Vip, la più lunga della Storia e ormai i vipponi sono completamente assorbiti dalle strategie da mettere in campo per giocarsi le possibilità di successo. Nelle scorse settimane hanno conquistato la, grazie al televoto, Tommaso Zorzi e, i favoriti. Il prossimo giudizio del pubblico deciderà chi tra Andrea Zenga, Samantha de Grenet, la maggiore indiziata all’uscita e ...

