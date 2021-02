GFVip, Francesco Oppini smaschera Maria Teresa, ecco cosa pubblica (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il gioco del GFVip prosegue e le strategie e le maschere piano piano cadono. E come sempre all’occhio attento del pubblico social non sfugge un particolare: Francesco Oppini aveva smascherato Maria Teresa in tempi non sospetti. L’avvicinarsi del termine del gioco, rischia di far compiere qualche passo falso agli inquilini della casa. Le nomination si fanno sempre più complicate e quelle di lunedì 8 febbraio hanno smascherato pià di un concorrente. Tommaso Zorzi ha nominato la sua compagna di stanza Maria Teresa Ruta, lasciando tutti un po’ sorpresi perché in molti si aspettavano di veder nominata Giulia. Questo ha fatto parlare molto gli inquilini della casa soprattutto la diretta interessata MTR. Parlando con Giulia e Dayane la ... Leggi su funweek (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il gioco delprosegue e le strategie e le maschere piano piano cadono. E come sempre all’occhio attento del pubblico social non sfugge un particolare:avevatoin tempi non sospetti. L’avvicinarsi del termine del gioco, rischia di far compiere qualche passo falso agli inquilini della casa. Le nomination si fanno sempre più complicate e quelle di lunedì 8 febbraio hannoto pià di un concorrente. Tommaso Zorzi ha nominato la sua compagna di stanzaRuta, lasciando tutti un po’ sorpresi perché in molti si aspettavano di veder nominata Giulia. Questo ha fatto parlare molto gli inquilini della casa soprattutto la diretta interessata MTR. Parlando con Giulia e Dayane la ...

