GFVIP, Andrea Zenga le parole su Alessia e gli sguardi con Rosalinda (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Entrato al GFVIP in un secondo momento, Andrea Zenga è riuscito a trovare il suo posto all'interno della casa di Cinecittà in modo cortese e gentile. I suoi modi educati, apprezzati anche dal pubblico, non sono passati inosservati e lo hanno reso anche protagonista. Dopo il confronto con il padre Walter Zenga a cui Andrea attribuisce delle responsabilità precise considerandolo un genitore assente, oggi il gieffino parla della sua vita sentimentale. Lasciato dalla ex fidanzata Alessandra Sgolastra in seguito alla partecipazione a Temptation Island dove la ragazza ha manifestato un interesse per uno noto tentatore, Andrea non è più riuscito ad innamorarsi, non ha trovato la persona giusta che lo coinvolgesse di testa, per questo sono mesi che è single. Nella casa il giovane ...

