GF Vip Giulia e Stefania | ormai è guerra | altra lite furibonda video

fanpage : #Gfvip, il web si divide tra #iostocontommaso e #iostocongiulia, interviene Gaia, sorella di Tommaso - infoitcultura : GF Vip, Pierpaolo lo bisbiglia a Giulia ma si sente tutto: 'L'ha detto' - infoitcultura : GF Vip, Giulia Salemi sbotta con Stefania Orlando: “Mi parli alle spalle” - PIERPPP1 : RT @_JustLoseIt_: Pippo vip be like: rosmello??Gloria??ha??parlato??male??di??Dayane??fino??a??due??settimane??fa??votate??gli??zorzando??vi??prego?? Alcun… - _rainbow_Larry_ : RT @LeManiDiZorzi: 48% giulia 30% tommaso, ANDATE A VOTARE E CONDIVIDETE #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Giulia

Scontro furibondo tra le due concorrenti di Alfonso Signorini. L'influencer è stata presa di mira sui social per aver svelato una strategia a PretelliRottura in vista all'interno della Casa del Grande Fratello. Ancora una volta è Tommaso Zorzi a rompere gli equilibri e scatenare dissapori. Lunedì scorso, ... Ha pensato chel'avrebbe ...La banda si era specializzata nel furto in appartamenti di lusso, tra le vittime calciatori e influencer come Eleonora Incardona.Subito dopo pranzo, Giulia ha cercato di chiarire le ultime divergenze sorte con Stefania, ammettendo di esserci rimasta per il suo allontanamento. Dopo averla accusata di averle parlato alle spalle, ...