GF Vip, ‘disumano’: Dayane Mello su Tommaso Zorzi. Ha davvero detto così? Ecco la verità (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Al Grande Fratello Vip, Dayane Mello ha fatto un commento su Stefania Orlando ma soprattutto su Tommaso Zorzi, definendo ‘disumano’ il comportamento di quest’ultimo nei confronti di Maria Teresa Ruta. Ma avrà davvero detto così? Oppure c’è stata una sorta di misunderstanding da parte del pubblico? LEGGI ANCHE: — GF VIP, Maria Teresa Ruta sa della nomination di Tommaso Zorzi: ‘come un bambino’. Cosa dichiara Al Grande Fratello Vip Dayane Mello finisce sotto accusa dopo aver fatto un commento sul comportamento di Tommaso Zorzi e la nomination di quest’ultimo nei confronti di Maria Teresa Ruta: ma avrà usato davvero la parola ... Leggi su funweek (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Al Grande Fratello Vip,ha fatto un commento su Stefania Orlando ma soprattutto su, definendoil comportamento di quest’ultimo nei confronti di Maria Teresa Ruta. Ma avrà? Oppure c’è stata una sorta di misunderstanding da parte del pubblico? LEGGI ANCHE: — GF VIP, Maria Teresa Ruta sa della nomination di: ‘come un bambino’. Cosa dichiara Al Grande Fratello Vipfinisce sotto accusa dopo aver fatto un commento sul comportamento die la nomination di quest’ultimo nei confronti di Maria Teresa Ruta: ma avrà usatola parola ...

KiaraDesign : RT @m00_mario: Non ho mai visto niente di più disumano di quello che faranno stasera. L'esempio che il profitto è veramente più importante… - ilariasweet94 : RT @m00_mario: Non ho mai visto niente di più disumano di quello che faranno stasera. L'esempio che il profitto è veramente più importante… - m00_mario : Non ho mai visto niente di più disumano di quello che faranno stasera. L'esempio che il profitto è veramente più im… -