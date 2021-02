GESTIRE E CONTROLLARE GLI ANNUNCI PUBBLICITARI CHE VISUALIZZIAMO: ecco come attivare o disattivare la pertinenza degli annunci per un maggiore controllo della privacy (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ti sei mai chiesto come fanno i motori di ricerca, le app o i sistemi operativi ad offrirti negli annunci PUBBLICITARI che visualizzi, sempre esattamente quello che stai cercando o che hai cercato nei giorni precedenti ? Molto semplice esistono sezioni dedicate per ogni account o sistema operativo che rendono gli annunci più o meno pertinenti. Scopriamo come migliorare la nostra privacy su quelli principali. CONTROLLARE GLI annunci SU GOOGLE La personalizzazione degli annunci su Google avviene qui https://adssettings.google.com/ Google rende più pertinenti i tuoi annunci sui servizi Google (come ... Leggi su analisideirischinformatici (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ti sei mai chiestofanno i motori di ricerca, le app o i sistemi operativi ad offrirti negliche visualizzi, sempre esattamente quello che stai cercando o che hai cercato nei giorni precedenti ? Molto semplice esistono sezioni dedicate per ogni account o sistema operativo che rendono glipiù o meno pertinenti. Scopriamomigliorare la nostrasu quelli principali.GLISU GOOGLE La personalizzazionesu Google avviene qui https://adssettings.google.com/ Google rende più pertinenti i tuoisui servizi Google (...

