Gerry Scotti lo confessa a tutti | “Ho paura a farlo”

Il noto conduttore Gerry Scotti ha deciso di confessare un suo timore a tutti quanti: "Ho una paura terribile a farlo". Scopriamo di cosa si tratta Gerry Scotti in questi mesi ha passato momenti brutti ed altri davvero belli. Dopo aver sconfitto il Covid-19, nonostante sia stato ad un passo dalla terapia intensiva, il conduttore

