Gerry Scotti e la nipote Virginia: ‘È bello essere nonno’ (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Gerry Scotti, all’anagrafe Virginio, in un’intervista al Corriere della Sera parla della propria emozione per la nascita, lo scorso 15 dicembre, della nipotina Virginia, e del fatto che figlio e nuora abbiano voluto chiamarla proprio come lui. “Sono consapevole del mio carattere apprensivo e invadente, diciamo pure ingombrante – ammette il presentatore – e soprattutto nei primi giorni sono stato molto discreto. Il via vai di amici e parenti era pressante, mi sono dovuto sforzare per stare al mio posto, ma so che Ginevra e Edoardo hanno gradito. Mi rendo disponibile se serve qualcosa, a chiamata. Insomma sanno che il nonno c’è”. Gerry Scotti e il rapporto con la nipote Virginia “Se abitassimo a portata di passeggiate sarei di certo più invadente – dice ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 10 febbraio 2021), all’anagrafe Virginio, in un’intervista al Corriere della Sera parla della propria emozione per la nascita, lo scorso 15 dicembre, della nipotina, e del fatto che figlio e nuora abbiano voluto chiamarla proprio come lui. “Sono consapevole del mio carattere apprensivo e invadente, diciamo pure ingombrante – ammette il presentatore – e soprattutto nei primi giorni sono stato molto discreto. Il via vai di amici e parenti era pressante, mi sono dovuto sforzare per stare al mio posto, ma so che Ginevra e Edoardo hanno gradito. Mi rendo disponibile se serve qualcosa, a chiamata. Insomma sanno che il nonno c’è”.e il rapporto con la“Se abitassimo a portata di passeggiate sarei di certo più invadente – dice ...

