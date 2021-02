Gerry Scotti commuove tutti e svela un retroscena sul suo futuro (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Gerry Scotti ha rivelato, nel corso di una recente intervista, alcune esclusive sul suo futuro. Poi racconta il rapporto con la nipotina: la vita da nonno E’ uscito per qualche… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 10 febbraio 2021)ha rivelato, nel corso di una recente intervista, alcune esclusive sul suo. Poi racconta il rapporto con la nipotina: la vita da nonno E’ uscito per qualche… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

marciocapatonda : Il reale patrimonio di Gerry Scotti vi scioccherà profondamente. - ArmandaGelsomin : RT @Corriere: Lo «zio» Gerry Scotti diventa nonno a 64 anni dopo il Covid: «Ho ricaricato l’orologio... - kikist91 : @whydowestay @asktomyyin MA PERCHÉ AVETE QUESTA FISSA CON GERRY SCOTTI HAHAHAHQHHAHAHAHAHAHAHAH - bubinoblog : GERRY SCOTTI: LE REPLICHE DI CADUTA LIBERA? MEDIASET HA FATTO DI NECESSITÀ VIRTÙ, SPERO CHE... - lifehaarry : You are pulling the ultimate heist. The last four celebs saved on your phone are your crew. Bellissimo il meme di… -