Germania proroga il lockdown fino al 7 marzo. Riapertura scuole sarà invece decisa dai Länder (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un altro mese in lockdown totale. Le indiscrezioni della Bild sono state confermate in serata, al termine del vertice tra la cancelliera Angela Merkel e i premier dei 16 Länder sulle misure anti-Covid. La Germania ha deciso di prolungare il lockdown duro fino al 7 marzo, perché per quella data si ritiene che il livello dei 50 nuovi contagi su 100 mila abitanti per sette giorni sia stato raggiunto in tutto il Paese, ha spiegato la Cancelliera alla stampa. Nel corso del vertice sono stati stabiliti anche i criteri per le riaperture dei negozi, che potranno avvenire, a partire dal mese prossimo, soltanto nelle regioni in cui l’incidenza settimanale su 100 mila abitanti calerà fino al livello di 35 nuove infezioni. fino ad oggi l’obiettivo indicato dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un altro mese intotale. Le indiscrezioni della Bild sono state confermate in serata, al termine del vertice tra la cancelliera Angela Merkel e i premier dei 16sulle misure anti-Covid. Laha deciso di prolungare ilduroal 7, perché per quella data si ritiene che il livello dei 50 nuovi contagi su 100 mila abitanti per sette giorni sia stato raggiunto in tutto il Paese, ha spiegato la Cancelliera alla stampa. Nel corso del vertice sono stati stabiliti anche i criteri per le riaperture dei negozi, che potranno avvenire, a partire dal mese prossimo, soltanto nelle regioni in cui l’incidenza settimanale su 100 mila abitanti caleràal livello di 35 nuove infezioni.ad oggi l’obiettivo indicato dal ...

AntoPando : RT @_DAGOSPIA_: LA GERMANIA PROROGA IL LOCKDOWN FINO AL 7 MARZO: COME MAI SONO MESSI COSI' MALE? - _DAGOSPIA_ : LA GERMANIA PROROGA IL LOCKDOWN FINO AL 7 MARZO: COME MAI SONO MESSI COSI' MALE? - alevabenecosi : Ma quindi la Germania proroga il #lockdown fino a marzo e noi la settimana prossima apriamo tutto? Con le #varianti… - francytortora : Germania verso una proroga<br />del lockdown fino al 7 o al 14 marzo - Mondo - ANSA - GiovanniAgost20 : Germania verso proroga del lockdown fino al 14 marzo: sale allerta varianti via @moneypuntoit -