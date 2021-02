Germania | la Bild | “Lockdown prolungato fino al 7 o al 14 marzo” Merkel incontra i Länder per trovare un accordo

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un altro mese intotale. Secondo laonline, lasceglie ancora una volta il pugno duro per continuare la strategia anti-Covid. L’ipotesi sul tavolo è quella di prorogare le attuali restrizioni, in scadenza domenica,al 7 o al 14. Stando al tabloid, quindi, è stata accantonata l’opzione più aperturista, cioè una graduale riapertura delle attività a partire dal primo. La discussione in ogni caso è ancora in corso e la decisione finale verrà presa solo durante il vertice tra la cancelliera Angelae i premier dei 16prevista in giornata. È da novembre che laha adottato misure di contenimento della pandemia che hanno portato alla chiusura delle scuole, degli asili nido e degli ...

Intanto, il lockdown in Germania potrebbe essere prolungato fino al 7 o 14 marzo, scrive la Bild online, lasciando trapelare la discussione in corso in vista del vertice fra Stato e Regioni di oggi.