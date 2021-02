Genova, per la sinistra il comunismo non si condanna. Uno scandalo equipararlo al fascismo… (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Genova ritrova il fascino del comunismo. C’era quello buono, non lo sapete? Guai a equipararlo al fascismo. L’Anpi e il Pd, scusandosi per non aver compreso il ‘pericolo’, sono insorti Di fronte all’iniziativa di Forza Italia. L’ordine del giorno votato dal centrodestra in consiglio comunale di integrare l’istituzione di un’anagrafe antifascista. Serve un’anagrafe anche “anticomunista”. Contro tutte le ideologie antidemocratiche ed eversive e “a difesa dei valori della Costituzione”. Genova, polemica sull’anagrafe antifascista e anticomunista Non si può fare. Uno tsunami di critiche e una lunga scia di polemiche ha accolto l’innocua proposta. L’errore starebbe nella ‘mescolanza’ che – parola dei nostalgici del comunismo – “non tiene conto delle differenze ideologiche. E dell’esperienza storica ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 febbraio 2021)ritrova il fascino del. C’era quello buono, non lo sapete? Guai aal fascismo. L’Anpi e il Pd, scusandosi per non aver compreso il ‘pericolo’, sono insorti Di fronte all’iniziativa di Forza Italia. L’ordine del giorno votato dal centrodestra in consiglio comunale di integrare l’istituzione di un’anagrafe antifascista. Serve un’anagrafe anche “anticomunista”. Contro tutte le ideologie antidemocratiche ed eversive e “a difesa dei valori della Costituzione”., polemica sull’anagrafe antifascista e anticomunista Non si può fare. Uno tsunami di critiche e una lunga scia di polemiche ha accolto l’innocua proposta. L’errore starebbe nella ‘mescolanza’ che – parola dei nostalgici del– “non tiene conto delle differenze ideologiche. E dell’esperienza storica ...

