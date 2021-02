Genova, lavoratori dello spettacolo in piazza: “La cultura non è lusso decorativo” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) GENOVA – Il 23 febbraio sarà il triste primo compleanno del fermo pressoché totale alla loro attività. E i lavoratori del mondo dello spettacolo di Genova sono pronti a “celebrarlo” in piazza, con una manifestazione a De Ferrari a partire dalle 18. L’iniziativa è stata lanciata via Facebook dal collettivo “Emergenza spettacolo Liguria”, che chiama tutti a raccolta per preparare la protesta. “Il 23 febbraio torniamo in piazza a un anno esatto dalla prima chiusura dello spettacolo dal vivo- si legge nell’invito- la pandemia è stata per molti aspetti una cartina tornasole che ha fatto emergere fragilità pregresse. Qual è l’investimento che si è disposti a mettere in campo a difesa e salvaguardia della cultura? La cultura non è un lusso decorativo che ci si concede solo nei momenti buoni”. Leggi su dire (Di mercoledì 10 febbraio 2021) GENOVA – Il 23 febbraio sarà il triste primo compleanno del fermo pressoché totale alla loro attività. E i lavoratori del mondo dello spettacolo di Genova sono pronti a “celebrarlo” in piazza, con una manifestazione a De Ferrari a partire dalle 18. L’iniziativa è stata lanciata via Facebook dal collettivo “Emergenza spettacolo Liguria”, che chiama tutti a raccolta per preparare la protesta. “Il 23 febbraio torniamo in piazza a un anno esatto dalla prima chiusura dello spettacolo dal vivo- si legge nell’invito- la pandemia è stata per molti aspetti una cartina tornasole che ha fatto emergere fragilità pregresse. Qual è l’investimento che si è disposti a mettere in campo a difesa e salvaguardia della cultura? La cultura non è un lusso decorativo che ci si concede solo nei momenti buoni”.

