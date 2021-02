Genova, la destra equipara fascismo e comunismo. È bufera (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ci risiamo. fascismo e comunismo messi sullo stesso piano. Antifascismo e anticomunismo alla pari come valori fondativi della nostra democrazia, come se la Storia di questo Paese si potesse cambiare a piacimento con un tratto di penna. O, almeno, è questo che il centrodestra ha provato a fare nel Consiglio comunale di Genova, città Medaglia d’oro della Resistenza, attraverso un ordine del giorno a firma del capogruppo di Forza Italia, Mario Mascia – e approvato con i voti della maggioranza e quelli di Italia Viva – che propone di istituire un’anagrafe antifascista… ma anche anticomunista. Una provocazione grave in una città e in un Paese in cui il partito comunista – pur tra inevitabili contraddizioni storiche – ha incarnato, più di ogni altro, il concetto di Resistenza e ha ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ci risiamo.messi sullo stesso piano. Antie antialla pari come valori fondativi della nostra democrazia, come se la Storia di questo Paese si potesse cambiare a piacimento con un tratto di penna. O, almeno, è questo che il centroha provato a fare nel Consiglio comunale di, città Medaglia d’oro della Resistenza, attraverso un ordine del giorno a firma del capogruppo di Forza Italia, Mario Mascia – e approvato con i voti della maggioranza e quelli di Italia Viva – che propone di istituire un’anagrafe antifascista… ma anche anticomunista. Una provocazione grave in una città e in un Paese in cui il partito comunista – pur tra inevitabili contraddizioni storiche – ha incarnato, più di ogni altro, il concetto di Resistenza e ha ...

