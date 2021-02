Gazidis: “Mi sono innamorato di Milano. Ho tanti sogni da realizzare con il Milan” (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, ha parlato a Sky Sport del momento in casa rossonera e del progetto del Milan. Queste le sue parole: “È la mia prima volta in italiano, proviamo. Mi sono innamorato di Milano, è un luogo speciale, anche perché abbiamo vissuto un periodo difficile, terribile. E durante questo periodo ho visto la forza, i sentimenti degli italiani e dopo questo periodo, che ho vissuto qui con mia moglie, mi sento veramente Milanese. Il mio insegnante un giorno mi disse: ‘ho una sfida da proporti: devi trovare San Siro’. Il primo giorno a Milano, camminai dai Navigli fino a San Siro, a piedi: ci misi 3 ore”. La carriera: “Ho vissuto tre carriere: una negli Stati Uniti, quando ero giovane, ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’amministratore delegato del, Ivan, ha parlato a Sky Sport del momento in casa rossonera e del progetto del. Queste le sue parole: “È la mia prima volta in italiano, proviamo. Midi, è un luogo speciale, anche perché abbiamo vissuto un periodo difficile, terribile. E durante questo periodo ho visto la forza, i sentimenti degli italiani e dopo questo periodo, che ho vissuto qui con mia moglie, mi sento veramenteese. Il mio insegnante un giorno mi disse: ‘ho una sfida da proporti: devi trovare San Siro’. Il primo giorno a, camminai dai Navigli fino a San Siro, a piedi: ci misi 3 ore”. La carriera: “Ho vissuto tre carriere: una negli Stati Uniti, quando ero giovane, ...

