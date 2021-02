SkySport : Atalanta-Napoli, Gasperini: 'Pessina da Nazionale e ora il Real' - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Gasperini al settimo cielo per la finale. E incorona Pessina: 'Sarà utile alla Nazionale' - sportli26181512 : Gasperini: 'Pessina straordinario. Se vincessimo la Coppa...': Gasperini: 'Pessina straordinario. Se vincessimo la… - Rayan06130697 : RT @SkySport: Atalanta-Napoli, Gasperini: 'Pessina da Nazionale e ora il Real' - Fprime86 : RT @SkySport: Atalanta-Napoli, Gasperini: 'Pessina da Nazionale e ora il Real' -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini Pessina

Delicatezza e intelligenza negli assist per le due reti di. Ex altamente indigesto per la difesa del Napoli.7 Conquista la seconda finale di Coppa Italia in tre anni. Tra i tanti ...protagonista ? Due gol per il centrocampista, ancora una volta decisivo: "È stato straordinario per la qualità delle reti che ha realizzato. Ci sta dando moltissimo, sarà molto utile anche ..."Grandissima soddisfazione, la dedichiamo ai tifosi, è un dispiacere non essere con loro in questi momenti, ma raggiungere la finale è un segno di continuità". Lo ha dichiarato Gian Piero Gasperini, a ...Inguardabile per un tempo, ha provato a rientrare in partita nella ripresa con una mezz’ora intensa e la rete di Lozano, però è bastato un varco a Pessina per firmare la doppietta e chiudere il ...