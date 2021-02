Gasperini: “La finale è per i tifosi. Calendario pienissimo, normale avere dei cali” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Rai Sport ha parlato della vittoria sul Napoli e della finale di Coppa Italia conquistata. Queste le sue parole: “È una grandissima soddisfazione, la dedichiamo ai tifosi. Il dispiacere è non vivere insieme a loro questi momenti, ma arrivare in finale è un segnale di continuità. Questa squadra è nei vertici alti del nostro campionato. Alla finale poi ci penseremo, per noi è già un grandissimo successo. Poi giocheremo contro una squadra straordinaria come la Juventus, che domina da 10 anni in Italia. Ci siamo regalati un’appendice stupenda, poi a maggio ci penseremo. Ora abbiamo tante partite importanti, ospiteremo il Real Madrid: per Bergamo sarà un avvenimento”. Il momento dell’Atalanta: “Domenica a Cagliari sarà la tredicesima gara in ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero, ai microfoni di Rai Sport ha parlato della vittoria sul Napoli e delladi Coppa Italia conquistata. Queste le sue parole: “È una grandissima soddisfazione, la dedichiamo ai. Il dispiacere è non vivere insieme a loro questi momenti, ma arrivare inè un segnale di continuità. Questa squadra è nei vertici alti del nostro campionato. Allapoi ci penseremo, per noi è già un grandissimo successo. Poi giocheremo contro una squadra straordinaria come la Juventus, che domina da 10 anni in Italia. Ci siamo regalati un’appendice stupenda, poi a maggio ci penseremo. Ora abbiamo tante partite importanti, ospiteremo il Real Madrid: per Bergamo sarà un avvenimento”. Il momento dell’Atalanta: “Domenica a Cagliari sarà la tredicesima gara in ...

