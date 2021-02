Gaich | “Qui un’accoglienza da 10 | Inzaghi mi ha detto che non ha sbagliato”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDomenica Adolfoha fatto il suo esordio al Ciro Vigorito, seppur da spettatore. Il debutto in campo, quello vero, arriverà molto presto ma nel frattempo ci sono già abbastanza elementi per esprimere sensazioni sull’ambiente e sullo spogliatoio, peraltro confermate dal gesto che lo ha portato a scegliere la maglia numero 7 che fu di Imbriani. L’ex centravanti del San Lorenzo ha parlato alla testata argentina Tyc Sports lasciandosi andare alle prime confessioni della sua esperienza giallorossa: “mi hache potrebbe sbagliare a scegliere un difensore, ma non un nove. Chiede agli attaccanti la stessa cosa che chiedeva a se stesso quando giocava: determinazione”. Positive le impressioni sull’ambiente: “Darei un dieci a tutto. Alle persone, ai tifosi che mi hanno scritto sui social, allo staff ...

