Furto casa Diletta Leotta, arrestati i ladri e recuperati gioielli e beni preziosi rubati (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Polizia milanese è riuscita a scovare e arrestare gli autori del Furto messo a segno nell'abitazione di Diletta Leotta. Ritrovata anche la refurtiva: rolex e le borse della giornalista di Dazn erano ancora in casa dei ladri che evidentemente non erano ancora riusciti a rivenderli sul mercato o fornirli ai ricettatori. Secondo quanto riporta Repubblica trovati anche i gioielli trafugati a casa dell'influencer Eleonora Incardona, tra il materiale recuperato dagli investigatori della Squadra mobile di Milano. Potrebbe esserci anche la refurtiva sparita dall'appartamento di Achraf Hakimi, terzino marocchino dell'Inter bersagliato negli ultimi mesi: il materiale sarà sottoposto a riconoscimento. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Polizia milanese è riuscita a scovare e arrestare gli autori delmesso a segno nell'abitazione di. Ritrovata anche la refurtiva: rolex e le borse della giornalista di Dazn erano ancora indeiche evidentemente non erano ancora riusciti a rivenderli sul mercato o fornirli ai ricettatori. Secondo quanto riporta Repubblica trovati anche itrafugati adell'influencer Eleonora Incardona, tra il materiale recuperato dagli investigatori della Squadra mobile di Milano. Potrebbe esserci anche la refurtiva sparita dall'appartamento di Achraf Hakimi, terzino marocchino dell'Inter bersagliato negli ultimi mesi: il materiale sarà sottoposto a riconoscimento. ITA Sport Press.

ItaSportPress : Furto casa Diletta Leotta, arrestati i ladri e recuperati gioielli e beni preziosi rubati - - romi_andrio : RT @rep_milano: Presa la banda dei ladri acrobati: la sequenza del furto nella casa in centro a Milano - FcInterNewsit : Arrestata banda di ladri acrobati. Sono sospettati anche di furto a casa Hakimi - ginugiola : Presa la banda dei ladri acrobati: la sequenza del furto nella casa in centro a Milano - maelmale : RT @rep_milano: Presa la banda dei ladri acrobati: la sequenza del furto nella casa in centro a Milano -