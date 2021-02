Furti in casa dei vip a Milano: ecco i ladri acrobati in azione (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ecco i ladri acrobati in azione lo scorso 12 dicembre in via San Nicolao dove hanno fatto irruzione e poi ripulito l'appartamento dell'influencer Eleonora Incardona Andrea Siravo La Squadra mobile di Milano ha fermato una banda di quattro ladri dell'Est ritenuti gli autori di alcuni Furti in case di vip, tra cui Diletta Leotta. Qui le telecamere di sicurezza dell'area hanno immortalato alle 19.15 del 12 dicembre 2020 due uomini, vestiti distintamente, arrivare in via San Nicolao, a pochi passi da piazza Castello. Dopo essere certi che non ci sia nessuno con dei rapidi sguardi, uno dei due con un scatto e un balzo si arrampica fino al balcone al primo piano di uno palazzo. Dalla finestra il ladro fa poi irruzione all'interno dell'appartamento di ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 febbraio 2021)inlo scorso 12 dicembre in via San Nicolao dove hanno fatto irruzione e poi ripulito l'appartamento dell'influencer Eleonora Incardona Andrea Siravo La Squadra mobile diha fermato una banda di quattrodell'Est ritenuti gli autori di alcuniin case di vip, tra cui Diletta Leotta. Qui le telecamere di sicurezza dell'area hanno immortalato alle 19.15 del 12 dicembre 2020 due uomini, vestiti distintamente, arrivare in via San Nicolao, a pochi passi da piazza Castello. Dopo essere certi che non ci sia nessuno con dei rapidi sguardi, uno dei due con un scatto e un balzo si arrampica fino al balcone al primo piano di uno palazzo. Dalla finestra il ladro fa poi irruzione all'interno dell'appartamento di ...

Italia_Notizie : Furti in casa dei vip, fermata banda di ladri acrobati - dario62bs : Serbi? Arrestata a Milano banda di ladri acrobati: furti in casa del calciatore Hakimi e di Diletta Leotta - Italia_Notizie : Milano, rubavano in appartamenti di lusso: presi ladri acrobati. Furti in casa di Diletta Leotta e Hakimi - LaStampaTV : VIDEO | Presa la banda dei ladri acrobati dei furti in casa di Diletta Leotta e Hakimi: la sequenza dell'ingresso d… - Piergiulio58 : Milano, rubavano in appartamenti di lusso: presi ladri acrobati. Furti in casa di Diletta Leotta e Hakimi-… -