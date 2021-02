Funivia Casalotti: “Approvata la fattibilità”, annuncia entusiasta la Raggi. Forse si ‘salvano’ i residenti di Prati (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “È un’opera che servirà a Raggiungere il capolinea della metro A di Battistini in modo facile e diretto, senza rimanere imbottigliati nel traffico”. Così dalla sua pagina Facebook, stamane una ‘Raggi-ante’ sindaca è tornata sul suo vecchio pallino, per altro iper annunciato sin dalla campagna elettorale che nel 2016 la portò sullo scranno capitolino: la Funivia Casalotti-Boccea. Come scrive ancora la sindaca, “Abbiamo appena approvato in Giunta, il progetto di fattibilità per realizzare quest’opera”. Funivia Casalotti: mesi di caos e costi per 3 Km da percorrere in circa 18 minuti Dunque dopo anni di battaglie, potrebbe finalmente andare in porto quanto promesso a suo tempo dal Mit targato Toninelli alla futura prima cittadina. Premessa la complessità ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “È un’opera che servirà aungere il capolinea della metro A di Battistini in modo facile e diretto, senza rimanere imbottigliati nel traffico”. Così dalla sua pagina Facebook, stamane una ‘-ante’ sindaca è tornata sul suo vecchio pallino, per altro iperto sin dalla campagna elettorale che nel 2016 la portò sullo scranno capitolino: la-Boccea. Come scrive ancora la sindaca, “Abbiamo appena approvato in Giunta, il progetto diper realizzare quest’opera”.: mesi di caos e costi per 3 Km da percorrere in circa 18 minuti Dunque dopo anni di battaglie, potrebbe finalmente andare in porto quanto promesso a suo tempo dal Mit targato Toninelli alla futura prima cittadina. Premessa la complessità ...

Esmeralda_1965 : RT @nomfup: A pochi mesi - FINALMENTE - dalla fine del suo catastrofico mandato, la sindaca annuncia il via libera al progetto di fattibili… - JacZan : RT @nomfup: A pochi mesi - FINALMENTE - dalla fine del suo catastrofico mandato, la sindaca annuncia il via libera al progetto di fattibili… - rep_roma : Roma, per la funivia Battistini-Casalotti arriva il via libera dalla Giunta [aggiornamento delle 14:41] - arcanodavvero : RT @nomfup: A pochi mesi - FINALMENTE - dalla fine del suo catastrofico mandato, la sindaca annuncia il via libera al progetto di fattibili… - claudiourc : RT @nomfup: A pochi mesi - FINALMENTE - dalla fine del suo catastrofico mandato, la sindaca annuncia il via libera al progetto di fattibili… -