Frosinone | a 105 anni nonno Gerardo si vaccina | ' Vivete la vita al meglio'

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) 'Lui crede nella medicina e per questo, con molta tranquillità, ha affrontato lazione', spiega a Tgcom24 Alfonso Rosanova, titolare della casa di riposo. La prima dose è stata somministrata a ...

Ultime Notizie dalla rete : Frosinone 105

TGCOM

"credo nella medicina" 10 febbraio 2021 11:56, aanni nonno Gerardo si vaccina: 'Vivete la vita al meglio' - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery sito ...5 nuovi contagi e 14 negativizzati. Alatri: 4 contagi e 2 guariti. Cassino: 4 casi e 11 ... del 25 e 26 gennaio con 108 e del 28 e 19 gennaio con, mentre erano stati 144 tra l'11 e il ..."Bisogna fare di tutto per vivere la vita nel miglior modo possibile". Fedele al suo motto, Gerardo La Starza, 105 anni, ospite nella Rsa Villa Algisa di Arce, nel Frusinate, ha chiesto e ottenuto il ...Dopo il solito minimo del lunedì si registra una ripresa. 83 i guariti. Proseguono le vaccinazioni: superate le 18.500 dosi. Prenotati in 16.000 ...