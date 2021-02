Francia, lo scrittore Renaud Camus assolto dall’accusa di razzismo: “Il suo tweet non era istigazione all’odio” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Parigi, 10 feb – All’udienza del 25 novembre scorso davanti al tribunale penale di Parigi, Renaud Camus sotto accusa per razzismo ha detto del suo tweet “incriminato”: “Era solo uno scherzo”. Questo non è bastato, perché il famoso scrittore, teorico del concetto della Grande sostituzione, era finito sul banco degli imputati per “pubblica offesa a un gruppo di persone a causa della loro origine o della loro appartenenza a un gruppo etnico, una nazione, una razza o una religione”. Adesso, però, è stato definitivamente scagionato. Camus, il tweet e il “razzismo” Il tweet di Camus, pomo della discordia risalente al febbraio 2019, recitava così: “Una scatola di profilattici offerti in Africa significa tre annegati in meno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Parigi, 10 feb – All’udienza del 25 novembre scorso davanti al tribunale penale di Parigi,sotto accusa perha detto del suo“incriminato”: “Era solo uno scherzo”. Questo non è bastato, perché il famoso, teorico del concetto della Grande sostituzione, era finito sul banco degli imputati per “pubblica offesa a un gruppo di persone a causa della loro origine o della loro appartenenza a un gruppo etnico, una nazione, una razza o una religione”. Adesso, però, è stato definitivamente scagionato., ile il “” Ildi, pomo della discordia risalente al febbraio 2019, recitava così: “Una scatola di profilattici offerti in Africa significa tre annegati in meno ...

