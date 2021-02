France Football stila la lista dei più grandi rimpianti del calcio: Cassano guida la classifica (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La rivista Francese France Football ha stilato una classifica dei maggiori talenti che hanno sprecato il loro potenziale. Tante vecchie conoscenze della Serie A. Storie e percorsi diversi, con una sola cosa in comune: non essere riusciti a dimostrare completamente il proprio immenso valore. Questa la classifica completa, che tiene in considerazione solo calciatori ritirati: 10° ADRIANO 9° ANDY VAN DER MAYDE 8° NIKOLAS ANELKA 7° MARIO BASLER 6° RASHID YEKINI 5° DIMITAR BERBATOV 4° ANTONIO VALENTIN ANGELILLO 3° STAN BOWLES 2° PAUL GASCOIGNE 1° Cassano Foto: abc.es L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La rivistasehato unadei maggiori talenti che hanno sprecato il loro potenziale. Tante vecchie conoscenze della Serie A. Storie e percorsi diversi, con una sola cosa in comune: non essere riusciti a dimostrare completamente il proprio immenso valore. Questa lacompleta, che tiene in considerazione solo calciatori ritirati: 10° ADRIANO 9° ANDY VAN DER MAYDE 8° NIKOLAS ANELKA 7° MARIO BASLER 6° RASHID YEKINI 5° DIMITAR BERBATOV 4° ANTONIO VALENTIN ANGELILLO 3° STAN BOWLES 2° PAUL GASCOIGNE 1°Foto: abc.es L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

