FOTO – Pistocchi critico: “Calcio italiano di élite? Scandali, risse: merce da osteria” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Pistocchi critico sul Calcio italiano dice altro che di elite, con gli Scandali, le risse, i comportamenti anti sportivi si è diventato roba da osteria. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 10 febbraio 2021)suldice altro che di elite, con gli, le, i comportamenti anti sportivi si è diventato roba da. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

tuttonapoli : FOTO - Pistocchi critico: 'Scandali, risse e insulti: calcio italiano merce da osteria!' - taby_alberto : @pisto_gol Caro Pistocchi, si è dimenticato la foto della ASL di Napoli - 10clarenc3 : @pisto_gol @MattiaMignani Ha ragione pistocchi... un conto è I’m campo... un conto è in tribuna (appena finita la p… - ocram_5 : @GiacomiAlessio @tefra18 @pisto_gol Bisogna ricordarsi una cosa: lasciando stare pistocchi, il qualche vive in un m… - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: MOVIOLA - Pistocchi: 'Scamacca su Mario Rui, per me era rigore' -