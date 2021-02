Fortnite sta per ottenere un crossover con Tron? (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Trong>Fortnite Trong> potrebbe essere diretto alla rete, se si deve credere a un nuovo teaser dall'account Twitter ufficiale del gioco. Sulla base del tweet e di alcune fughe di notizie tempestive, sembra che sia in arrivo un Trong>crossover Trong> di Tron con Trong>Fortnite Trong>. Nel teaser, un personaggio di Trong>Fortnite Trong> scopre un computer molto vecchio, e dopo averci interagito, lo sentiamo urlare insieme al suono di un raggio o laser che assomiglia sospettosamente a quello che invia Kevin Flynn impersonato da Jeff Bridges nell'universo di Tron nel film originale. Come ulteriore prova per il Trong>crossover Trong>, ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 10 febbraio 2021)Trong> potrebbe essere diretto alla rete, se si deve credere a un nuovo teaser dall'account Twitter ufficiale del gioco. Sulla base del tweet e di alcune fughe di notizie tempestive, sembra che sia in arrivo unTrong> diconTrong>. Nel teaser, un personaggio diTrong> scopre un computer molto vecchio, e dopo averci interagito, lo sentiamo urlare insieme al suono di un raggio o laser che assomiglia sospettosamente a quello che invia Kevin Flynn impersonato da Jeff Bridges nell'universo dinel film originale. Come ulteriore prova per ilTrong>, ...

