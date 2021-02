TV7Benevento : Foibe: Renzi, 'tragedia ignorata a lungo, raccontiamola ai nostri figli'... - francesco088661 : Vorrei ricordare a giovani e meno giovani che oltre ai continui e logici commenti sulla formazione del Governo Drag… - radioanchio : RT @giorgiozanchini: 10/2: ricordo di Marini: tutti, e tutti sulle foibe, anche @radioanchio; FrancaCiampi su Draghi, @ilfoglio_it; Tarchi… - giorgiozanchini : 10/2: ricordo di Marini: tutti, e tutti sulle foibe, anche @radioanchio; FrancaCiampi su Draghi, @ilfoglio_it; Tarc… - InzaghiPippa : @GassmanGassmann @GMascambruno Ma Renzi a Riad ci va solo da quando ha fatto cadere il governo del leccapiedi con l… -

Ultime Notizie dalla rete : Foibe Renzi

Geronimo News

...Mattarella è impegnato alla Camera per la cerimonia per la commemorazione delle vittime delle... Così indicati: "Zingaretti, Salvini, Conte (o Di Maio), Berlusconi o Tajani, Calenda,...Ciao, dicevi? Ah no, scusa, stavi dicendo a Zingaretti. Ma allora, le? Per fortuna noi sul Web non viviamo la vita quotidiana, quella vera. Possiamo permetterci di intrattenere i nostri ...Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Raccontiamo ai nostri figli la storia delle tragedie di questo Paese. Anche e soprattutto le pagine che in troppi hanno ignorato a lungo #Foibe #10febbraio". Lo scrive su T ...Il presidente dell’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia traccia un bilancio a 17 anni dal varo della legge che commemora l’esodo ...