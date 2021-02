Foibe, il Giorno del Ricordo e un vergognoso silenzio lungo 70 anni (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb – Le Foibe. Una delle pagine più drammatiche della nostra nazione e a tutt’oggi le vicende che intercorsero tra il 1943 ed il 1945, nell’Italia del nord-est, sono oggetto di approfondimenti e dibattiti. Per lungo tempo i fatti accaduti durante quegli anni non hanno calcato la memoria delle ricorrenze. Parliamo delle Foibe e degli esuli Istriani, fiumani e dalmati. Cosa sono le Foibe? Le Foibe sono delle depressioni carsiche, voragini rocciose, create dall’erosione dell’acqua nel corso del tempo. Vengono definiti, dal Battaglia, come “ abissi verticali e cupi cunicoli che si perdono nel silenzio delle profondità terrestri, caverne immense, tortuose gallerie”. Si contano circa 1700 Foibe nel territorio istriano. Questa descrizione potrebbe ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb – Le. Una delle pagine più drammatiche della nostra nazione e a tutt’oggi le vicende che intercorsero tra il 1943 ed il 1945, nell’Italia del nord-est, sono oggetto di approfondimenti e dibattiti. Pertempo i fatti accaduti durante queglinon hanno calcato la memoria delle ricorrenze. Parliamo dellee degli esuli Istriani, fiumani e dalmati. Cosa sono le? Lesono delle depressioni carsiche, voragini rocciose, create dall’erosione dell’acqua nel corso del tempo. Vengono definiti, dal Battaglia, come “ abissi verticali e cupi cunicoli che si perdono neldelle profondità terrestri, caverne immense, tortuose gallerie”. Si contano circa 1700nel territorio istriano. Questa descrizione potrebbe ...

