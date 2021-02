Foibe, il giornalista Gregoretti: “La mia famiglia ha subito le atrocità dei titini a Fiume. In Italia ancora troppi negazionisti” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb – Marco Gregoretti, genovese, scrupoloso giornalista d’inchiesta, di origine fiumana parla con Il Primato Nazionale della tragedia delle Foibe. Gregoretti spesso (non solo nel Giorno del Ricordo) si spende per ricordare questi eventi drammatici, come anche la vicenda dell’esodo che ha investito le famiglie di Istria e Dalmazia. Italiani che hanno subìto le violenze dei partigiani titini e dopo sono stati costretti a fuggire dalla loro terra. La sua stessa famiglia viene da Fiume e ha patito sulla propria pelle le vicende storiche che vengono ricordate il 10 Febbraio. Gregoretti: “La mia famiglia, da Fiume a Genova” “La vicenda della mia famiglia è stata quella di migliaia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb – Marco, genovese, scrupolosod’inchiesta, di origine fiumana parla con Il Primato Nazionale della tragedia dellespesso (non solo nel Giorno del Ricordo) si spende per ricordare questi eventi drammatici, come anche la vicenda dell’esodo che ha investito le famiglie di Istria e Dalmazia.ni che hanno subìto le violenze dei partigianie dopo sono stati costretti a fuggire dalla loro terra. La sua stessaviene dae ha patito sulla propria pelle le vicende storiche che vengono ricordate il 10 Febbraio.: “La mia, daa Genova” “La vicenda della miaè stata quella di migliaia ...

