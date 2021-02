Foibe, giornata del ricordo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il 10 febbraio si celebra la giornata del ricordo delle Foibe. Tra il 1943 e 1945 migliaia di italiani furono massacrati dai partigiani di Tito. Oggi è la giornata del ricordo delle Foibe. Le celebrazioni odierne, a causa della pandemia, si terranno principalmente senza pubblico, in virtù delle restrizioni anti-Covid. Il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, ha lasciato questo messaggio: “Per decenni i morti delle Foibe sono stati derubricati, costretti quasi alla clandestinità mediatica e negati dalla nebbia storica. Questo non accade più“. La giornata del ricordo E’ stata istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92. Inizialmente promossa da alcuni parlamentari del centro-destra, ha ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il 10 febbraio si celebra ladeldelle. Tra il 1943 e 1945 migliaia di italiani furono massacrati dai partigiani di Tito. Oggi è ladeldelle. Le celebrazioni odierne, a causa della pandemia, si terranno principalmente senza pubblico, in virtù delle restrizioni anti-Covid. Il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, ha lasciato questo messaggio: “Per decenni i morti dellesono stati derubricati, costretti quasi alla clandestinità mediatica e negati dalla nebbia storica. Questo non accade più“. LadelE’ stata istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92. Inizialmente promossa da alcuni parlamentari del centro-destra, ha ...

