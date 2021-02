Foibe, è il Giorno del Ricordo: storia della strage e dell’esodo istriano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Si celebra oggi 10 febbraio la Giornata del Ricordo, ricorrenza in cui vengono commemorate le vittime della strage delle Foibe. Nel 2004 il Parlamento italiano ha istituito il “Giorno del Ricordo”, da celebrare ogni anno il 10 febbraio. L’obiettivo è quello di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Si celebra oggi 10 febbraio la Giornata del, ricorrenza in cui vengono commemorate le vittimedelle. Nel 2004 il Parlamento italiano ha istituito il “del”, da celebrare ogni anno il 10 febbraio. L’obiettivo è quello di conservare e rinnovare la memoriatragedia degli italiani e di tutte le L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

fanpage : Oggi è il Giorno del Ricordo, dedicato al massacro delle #Foibe per rendere onore alle oltre diecimila vittime di n… - MediasetTgcom24 : Foibe, oggi si celebra il Giorno del Ricordo #foibe - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #10febbraio 2005: Giorno del Ricordo. In memoria delle #foibe e degli esuli istriano-dalmati.… - hashtagfilosofi : RT @RaiCultura: ?? #AccaddeOggi Il #10febbraio 2005: Giorno del Ricordo. In memoria delle #foibe e degli esuli istriano-dalmati. #Condividi… - MorosiSilvia : Foibe, storia e memoria: il #10febbraio è il Giorno del Ricordo -