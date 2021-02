Foibe | dall’Anpi ai sedicenti “storici” | ecco la galleria degli orrori negazionisti

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sono passati ormai 17 anni da quando una legge dello Stato, promossa dall’allora deputato di An, Roberto Menia, istituì il Giorno del Ricordo. Da allora ogni 10 febbraio sono previste commemorazioni e cerimonie pubbliche per omaggiare e impedire che vada persa la memoriaitaliani gettati nelledai partigiani comunisti di Tito e di quelli cacciati dalle loro terre e costretti all’esodo. Eppure, nonostante il Giorno del Ricordo abbia ormai quasi raggiunto la “maggiore età” e da più parti siano stati profusi sforzi per renderlo memoria collettiva e condivisa, in questo 10 febbraio 2021, intorno allebisogna ancora stare a fare i conti con, riduzionisti, giustificazionisti di ogni fatta. Tanto che la questione tiene banco quasi quanto – talvolta perfino di più – della stessa ...