Foibe | al Tg2 travestito da studioso intervista al dirigente di Fdi frequentatore di Casapound

RaiDue : Tg2 Speciale Foibe, oggi alle 17.00 #Rai2. #10febbraio #GiornoDelRicordo - globalistIT : Ecco il nostro servizio pubblico. Con buona pace degli storici veri che hanno studiato sul serio i fatti ma non son… - osvalda70 : RT @RaiDue: Tg2 Speciale Foibe, oggi alle 17.00 #Rai2. #10febbraio #GiornoDelRicordo - Gandalf1948 : Foibe. Stasera Focus a Tg2 Dossier per ricordare verità storiche a lungo nascoste - - simcopter : RT @RaiDue: Tg2 Speciale Foibe, oggi alle 17.00 #Rai2. #10febbraio #GiornoDelRicordo -

Ultime Notizie dalla rete : Foibe Tg2

Globalist.it

Così oggi al(che è servizio pubblico) sulleè stato intervistato in veste di studioso Emanuele Merlino, presentato come esperto di. Perché tra tanti docenti universitari che hanno ...... Ore 14.00 e Restart, alle 23.40) e unspeciale "Il giorno del ricordo" in onda alle 17.00. Le ... dal titolo ", una violenza senza confini", con il professore Raoul Pupo, docente di Storia ...L'estrema destra ha trasformato questa celebrazione in un giorno di becera propaganda. E tra tanti storici (veri) che hanno lavorato sulle foibe si intervista l'autore di un fumetto propagandistico ...Nella mattinata odierna, in occasione delle celebrazioni per il Giorno del Ricordo, il Prefetto di Frosinone S.E. Ignazio Portelli ha consegnato una medaglia in ricordo della Guardia di Pubblica ...