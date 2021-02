Foibe | “A 4 anni lasciai mia zia e mio cugino, da lì finimmo nei campi profughi”: la testimonianza dell’esule fiumana Niella Penso (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Ricordo bene sia la casa dove abitavamo sia alcuni luoghi della città, la grandissima tristezza fu lasciare, a Fiume, mia zia e mio cugino che era il mio compagno di giochi, dal punto di vista affettivo fu un distacco enorme”. Niella Penso aveva 4 anni quando nel 1948 fu costretta all’esodo da Fiume. Nel Giorno del Ricordo, che commemora i massacri delle Foibe e l’espatrio forzato di istriani, fiumani e dalmati, ha raccontato a Vatican news che peso ha avuto quella vicenda tragica sulla sua vita. Dopo aver lasciato la sua casa a Fiume, “la prima tappa fu Trieste, al silos conosciuto come Magazzino 18 attraverso lo spettacolo di Simone Cristicchi“, racconta, “poi fummo tutti destinati ai vari campi profughi sparsi nel territorio italiano, noi finimmo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Ricordo bene sia la casa dove abitavamo sia alcuni luoghi della città, la grandissima tristezza fu lasciare, a Fiume, mia zia e mioche era il mio compagno di giochi, dal punto di vista affettivo fu un distacco enorme”.aveva 4quando nel 1948 fu costretta all’esodo da Fiume. Nel Giorno del Ricordo, che commemora i massacri dellee l’espatrio forzato di istriani, fiumani e dalmati, ha raccontato a Vatican news che peso ha avuto quella vicenda tragica sulla sua vita. Dopo aver lasciato la sua casa a Fiume, “la prima tappa fu Trieste, al silos conosciuto come Magazzino 18 attraverso lo spettacolo di Simone Cristicchi“, racconta, “poi fummo tutti destinati ai varisparsi nel territorio italiano, noi...

