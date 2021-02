Foggia: consigliere comunale, funzionario, imprenditore e medico in pensione finiti agli arresti domiciliari Guardia di finanza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Nella giornata odierna i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali (arresti domiciliari) – emessa dal Tribunale di Foggia – Ufficio del G.I.P. – su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 4 persone, ritenute responsabili di concorso nell’ipotesi di reato continuato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all’art. 319-quater c.p.. I soggetti destinatari della misura sono un consigliere in carica e un funzionario del Comune di Foggia (addetto al “servizio informatico, telematico, telefonico ed innovazione tecnologica”), un medico in ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Nella giornata odierna i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali () – emessa dal Tribunale di– Ufficio del G.I.P. – su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 4 persone, ritenute responsabili di concorso nell’ipotesi di reato continuato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all’art. 319-quater c.p.. I soggetti destinatari della misura sono unin carica e undel Comune di(addetto al “servizio informatico, telematico, telefonico ed innovazione tecnologica”), unin ...

