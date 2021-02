Flirt tra Mario Ermito e Myriam Catania? Parla lui: “Lei ha chiesto il mio numero alla produzione” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In queste ore sta impazzando sul web il gossip inerente la nascita di un ipotetico Flirt tra Mario Ermito e Myriam Catania. I due ex gieffini pare abbiano scoperto una certa intesa lontano dai riflettori della casa più spiata d’Italia. A creare particolare sgomento, però, è il fatto che la ragazza pare sia fidanzata, pertanto, è stato necessario un chiarimento. A rompere il silenzio ci ha pensato Mario, il quale ha chiarito una volta per tutte come stiano realmente le cose. Le parole di Mario Ermito sul Flirt con Myriam Raggiunto dai microfoni di Fanpage, Mario Ermito ha Parlato dell’ipotetico Flirt con Myriam Catania. ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In queste ore sta impazzando sul web il gossip inerente la nascita di un ipoteticotra. I due ex gieffini pare abbiano scoperto una certa intesa lontano dai riflettori della casa più spiata d’Italia. A creare particolare sgomento, però, è il fatto che la ragazza pare sia fidanzata, pertanto, è stato necessario un chiarimento. A rompere il silenzio ci ha pensato, il quale ha chiarito una volta per tutte come stiano realmente le cose. Le parole disulconRaggiunto dai microfoni di Fanpage,hato dell’ipoteticocon. ...

