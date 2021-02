Fiumicino: siamo ostaggio dei clan. La denuncia di un ristoratore (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Chi la dura la vince. Ce l’ha fatta, l’imprenditore flumense che aveva da tempo ingaggiato la sua personale battaglia contro il tossicodipendente armato di coltello – autore di svariate aggressioni e rapine all’interno di bar e stabilimenti sul lungomare – a ottenerne infine l’allontanamento in altra regione. Ora il plurievaso è ospite di una comunità in Abruzzo, grazie anche alla collaborazione di un Dirigente della Pubblica Sicurezza che ha preso a cuore la vicenda. E finalmente, penseranno i lettori, Fiumicino potrà tirare ora un sospiro di sollievo. Non è così. Dalla stessa fonte apprendiamo che ieri l’altro, verso le 22:30 una banda di malviventi ha tentato di fracassare la porta di un noto caffè di Isola Sacra a scopo di rapina. Ma il tentativo di furto con scasso è fallito grazie all’allarme che li ha messi in fuga. “Pare si tratti di una gang di ventenni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Chi la dura la vince. Ce l’ha fatta, l’imprenditore flumense che aveva da tempo ingaggiato la sua personale battaglia contro il tossicodipendente armato di coltello – autore di svariate aggressioni e rapine all’interno di bar e stabilimenti sul lungomare – a ottenerne infine l’allontanamento in altra regione. Ora il plurievaso è ospite di una comunità in Abruzzo, grazie anche alla collaborazione di un Dirigente della Pubblica Sicurezza che ha preso a cuore la vicenda. E finalmente, penseranno i lettori,potrà tirare ora un sospiro di sollievo. Non è così. Dalla stessa fonte apprendiamo che ieri l’altro, verso le 22:30 una banda di malviventi ha tentato di fracassare la porta di un noto caffè di Isola Sacra a scopo di rapina. Ma il tentativo di furto con scasso è fallito grazie all’allarme che li ha messi in fuga. “Pare si tratti di una gang di ventenni ...

