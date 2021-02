Firenze, droga in garage: 300 chili di hashish e marijuana scoperti a Novoli. Tre arresti (Di mercoledì 10 febbraio 2021) scoperti dalla Squadra mobile della questura, in un garage di Novoli, oltre 300 chili di droga tra hashish e marijuana. Tre uomini sono stati arrestati per trasporto e detenzione ai fini si spaccio di sostanze stupefacenti. La droga, rivenduta al dettaglio, avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro Leggi su firenzepost (Di mercoledì 10 febbraio 2021)dalla Squadra mobile della questura, in undi, oltre 300ditra. Tre uomini sono stati arrestati per trasporto e detenzione ai fini si spaccio di sostanze stupefacenti. La, rivenduta al dettaglio, avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro

