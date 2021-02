Fipe Confcommercio, appello alla Regione Campania: Ristoranti e bar, consentire l’apertura fino alle 22 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) consentire l’apertura al pubblico serale di tutti gli esercizi, sia Ristoranti che bar, almeno sino alle 22, risarcimento promesso attraverso la Camera di commercio per la chiusura di Natale, riduzione della tassa sui rifiuti urbani 2020 e 2021 e allungamento delle annualità per la restituzione dei prestiti già sottoscritti dalle imprese. “Sono i temi dell’incontro che si è svolto in un clima di collaborazione propositiva – si legge in una nota -, tra la Fipe Confcommercio con il presidente Massimo Di Porzio e il consigliere Aldo Maccaroni e l’assessore alle attività produttive della Regione Campania Antonio Marchiello. È stato presentato all’assessore un documento programmatico che rappresenta una sintesi per punti ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 febbraio 2021)al pubblico serale di tutti gli esercizi, siache bar, almeno sino22, risarcimento promesso attraverso la Camera di commercio per la chiusura di Natale, riduzione della tassa sui rifiuti urbani 2020 e 2021 e allungamento delle annualità per la restituzione dei prestiti già sottoscritti dimprese. “Sono i temi dell’incontro che si è svolto in un clima di collaborazione propositiva – si legge in una nota -, tra lacon il presidente Massimo Di Porzio e il consigliere Aldo Maccaroni e l’assessoreattività produttive dellaAntonio Marchiello. È stato presentato all’assessore un documento programmatico che rappresenta una sintesi per punti ...

ILGIOCATTOLAIO : RT @ConfcommercioRE: ??A #ReggioEmilia si pensa già a come sfruttare la bella stagione per i locali ?? - ConfcommercioRE : ??A #ReggioEmilia si pensa già a come sfruttare la bella stagione per i locali ?? - Casafood1 : 'Pasta alla Norma' patrimonio culturale gastronomico dell'Unesco??, è la proposta partita ieri dalla Fipe Confcomme… - ConfcommVDA : Ristoranti convenzionati con alberghi aperti fino alle ore 22. Lo chiede Fipe - Confcommercio VdA al Presidente del… - Euristic3000 : @MariaSikula Una ricetta 'perfetta' e c'è chi vorrebbe negarne la paternità a Catania e a Bellini... -