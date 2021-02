Fiorentina, domani l’esito dell’appello per Milenkovic (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nikola Milenkovic potrebbe essere in campo contro la Sampdoria domenica pomeriggio. Per domani è atteso l’esito del ricorso della Fiorentina La Fiorentina domani conoscerà l’esito del ricorso dopo le due giornate di squalifica inflitte dal Giudice Sportivo a Nikola Milenkovic per lo scontro con Andrea Belotti. Se l’appello della dirigenza viola dovesse essere accolto, il difensore serbo sarà regolarmente a disposizione di Cesare Prandelli per la gara contro la Sampdoria di domenica alle 15. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nikolapotrebbe essere in campo contro la Sampdoria domenica pomeriggio. Perè attesodel ricorso dellaLaconosceràdel ricorso dopo le due giornate di squalifica inflitte dal Giudice Sportivo a Nikolaper lo scontro con Andrea Belotti. Se l’appello della dirigenza viola dovesse essere accolto, il difensore serbo sarà regolarmente a disposizione di Cesare Prandelli per la gara contro la Sampdoria di domenica alle 15. Leggi su Calcionews24.com

franvanni : @crisinter82 Per come la vedo io, quel che resta di Inter Fiorentina è la conferma della forza e dell’importanza di… - sportli26181512 : Commisso vola negli States: 'Viola, voglio ritrovarti in alto. E quella gru agli Uffizi...': Commisso vola negli St… - Fiorentinanews : La Fiorentina pensa al domani: ipotesi rinnovo per Caceres - Cristia42695897 : @GgMacchiarella @Hellblazer84 @ZZiliani Giusto venerdì scorso ha arbitrato Fiorentina-Inter e domani arbitrerà Atalanta-Napoli... - TuttoFanta : ?? #FIORENTINA : tra oggi e domani #Ribery tornerà ad allenarsi in gruppo ?? -