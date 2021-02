Fiorello in versione Renzi per lo spot di Sanremo: "Mettiamo in crisi il Festival" - (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Novella Toloni La promo al Festival in onda sulle reti Rai è uno sfottò a Matteo Renzi. Fiorello scherza: "Mettiamo in crisi Sanremo" e sul web il video diventa virale Il Festival di Sanremo non è ancora iniziato e Rosario Fiorello invita già al "boicottaggio e invoca una crisi". Lo showman siciliano - con il suo stile ironico - ha tirando in ballo Matteo Renzi nel primo spot promozionale della kermesse canora in onda da oggi sulle reti Rai. Fiorello ha scelto l'ex sindaco di Firenze per lanciare il "Comitato Ignora Sanremo" e non poteva essere altrimenti, visto che il leader di Italia Viva da settimane è al centro di gag e meme ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Novella Toloni La promo alin onda sulle reti Rai è uno sfottò a Matteoscherza: "in" e sul web il video diventa virale Ildinon è ancora iniziato e Rosarioinvita già al "boicottaggio e invoca una". Lo showman siciliano - con il suo stile ironico - ha tirando in ballo Matteonel primopromozionale della kermesse canora in onda da oggi sulle reti Rai.ha scelto l'ex sindaco di Firenze per lanciare il "Comitato Ignora" e non poteva essere altrimenti, visto che il leader di Italia Viva da settimane è al centro di gag e meme ...

CaffeFou : #Fiorello in versione #Renzi per lo spot di #Sanremo2021 : 'Mettiamo in crisi il #FestivalDiSanremo' - ElicrinaMacrina : Fantastico per lo spot festival di Sanremo si sono ispirati a RENZI re delle crisi... ormai chiameranno sempre lui… - Giornaleditalia : Fiorello in versione Renzi nello spot per Sanremo: 'Mettiamo in crisi il Festival' - roryyzz : Sanremo sì, #Sanremo no... ma la pubblicità con @Fiorello versione “quello lì toscano” è geniale ?? - flamanc24 : RT @MarioManca: Fiorello in versione Assane Diop. #Sanremo2021 -