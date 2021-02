Festival di Sanremo: Alessia Bonari ospite, è l’infermiera simbolo della lotta al Covid (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il 71esimo Festival di Sanremo è sempre più vicino e queste settimane saranno decisive per scoprire dettagli e curiosità su una delle edizioni più discusse degli ultimi anni. Nella giornata di ieri, il direttore artistico (nonché conduttore) Amadeus ha svelato i nomi di alcuni possibili ospiti e uno fra tutti ha colpito l’attenzione del pubblico. Fra le donne al fianco del conduttore infatti potremmo vedere anche Alessia Bonari, l’infermiera simbolo della lotta al Covid in Italia. Alessia Bonari: l’appello della giovane infermiera Solo un anno fa, Alessia Bonari era una giovane infermiera di soli 23 anni. Di origini toscane, la ragazza si ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il 71esimodiè sempre più vicino e queste settimane saranno decisive per scoprire dettagli e curiosità su una delle edizioni più discusse degli ultimi anni. Nella giornata di ieri, il direttore artistico (nonché conduttore) Amadeus ha svelato i nomi di alcuni possibili ospiti e uno fra tutti ha colpito l’attenzione del pubblico. Fra le donne al fianco del conduttore infatti potremmo vedere anchealin Italia.: l’appellogiovane infermiera Solo un anno fa,era una giovane infermiera di soli 23 anni. Di origini toscane, la ragazza si ...

