Fare il pisolino può ridurre rischio infarto

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)unanche solo una o due volte alla settimana puòildio di ictus. Non importa la durata del riposino pomeridiano, l'importante è farlo. E' questo il risultato di una ricerca osservazionale che è stata condotta dall'ospedale universitario di Losanna e che è stata pubblicata sulla rivista Heart. Per arrivare a queste conclusioni i ricercatori hanno analizzato 3.462 residenti selezionati a caso nella stessa città svizzera. I partecipanti avevano un'età compresa tra i 35 e i 75 anni.Unoccasionale (da una a due volte alla settimana) è stato associato a un dimezzamento deldi, ictus o insufficienza cardiaca (48%) rispetto a quelli che non facevano alcun riposino. Questo dato è stato confermato ...

__bubbletae___ : Boh raga ho sonno vado a fare un pisolino se non mi sentite più vuol dire che mi sveglio direttamente domani ahahah… - SamuBimbo : Adoro Dayane che ha confessato la nomination che ha fatto Tommaso a Maria Teresa e ora va a fare il pisolino e LASC… - xloonjin : Si può fare un pisolino alle 19 Chiedo - arthurhogws : non devo fare alcun pisolino oggi - itseftoyou : Aperto il mio grinding di Comunicazione tramite Patronus. Dato un'occhiata ai vecchi post. Tempo di fare un pisolino. -

Ultime Notizie dalla rete : Fare pisolino

newsbiella.it

...che prendevo una pillola che avrebbe dovuto farmi perdere peso e che invece mi faceva solola ... "Sono seduta e sto facendo uncon questo brutto cagnolino", dice all'inizio del nostro ...Quella sedia ha trovato il suo padrone, un gattino nero, che molto spesso la utilizza peril suo bravopomeridiano. Questa mattina, addirittura abbiamo notato la presenza di un panno ...Una ricerca ha rivelato che il pisolino pomeridiano può far bene alla salute, ma non deve durare mai più di 30 minuti e mai troppo frequenti ...Schiacciare un pisolino nel primo pomeriggio, se non supera la mezz’ora, farebbe molto bene alla salute del nostro cervello, soprattutto sopra i 60 anni. Questo per dire che non bisogna sentirsi in co ...