Facebook, via libera alla rimozione delle fake news su vaccini e COVID-19 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Controllare i contenuti generati dagli utenti sui social media sembra un compito quasi impossibile ed in effetti lo è, soprattutto su piattaforme che contano miliardi di utenti, come Facebook. Il popolare social di Mark Zuckerberg comunque sembra essersi finalmente deciso a intervenire col pugno di ferro sulla disinformazione che continua a circolare libera sulle proprie piattaforme, specialmente per quanto riguarda la pandemia in generale e i vaccini in particolare. L’azienda aveva già adottato misure per limitare la diffusione di contenuti fuorvianti sul COVID-19 l’anno scorso, ma non si era trattato di misure in grado di essere decisive. Ecco quindi arrivare in queste ore la notizia che i post contenenti disinformazione sui suddetti argomenti saranno rimossi. Le campagne di vaccinazione sono infatti iniziate nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Controllare i contenuti generati dagli utenti sui social media sembra un compito quasi impossibile ed in effetti lo è, soprattutto su piattaforme che contano miliardi di utenti, come. Il popolare social di Mark Zuckerberg comunque sembra essersi finalmente deciso a intervenire col pugno di ferro sulla disinformazione che continua a circolaresulle proprie piattaforme, specialmente per quanto riguarda la pandemia in generale e iin particolare. L’azienda aveva già adottato misure per limitare la diffusione di contenuti fuorvianti sul-19 l’anno scorso, ma non si era trattato di misure in grado di essere decisive. Ecco quindi arrivare in queste ore la notizia che i post contenenti disinformazione sui suddetti argomenti saranno rimossi. Le campagne di vaccinazione sono infatti iniziate nel ...

