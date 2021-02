Fabbrica di profumi contraffatti | la scoperta

Ultime Notizie dalla rete : Fabbrica profumi

NapoliToday

...è stata portata a termine dai 'Baschi Verdi' del Gruppo Pronto Impiego di Napoli che hanno individuato dei box auto allestiti come veri e propri 'laboratori' dove venivano prodottisenza ...Scoperta ladeifalsi a Melito, sequestrati oltre 100mila euro di 'Armani' e 'Dior' Gli uomini della Guardia di Finanza di Napoli hanno scoperto a Melito due opifici abusivi, utilizzati per la ...Gli uomini della Guardia di Finanza di Napoli hanno scoperto a Melito due opifici abusivi, utilizzati per la produzioni di profumi di noti marchi nazionali ...Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto a Melito di Napoli due opifici abusivi utilizzati per la produzione di profumi di noti marchi nazionali e internazionali contraffa ...