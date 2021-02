estornudoauto : RT @Gazzetta_it: #Totti denunciato dall'associazione agenti: 'Fa il procuratore senza esserlo' - lilitwelve : RT @sportface2016: #Figc, aperto fascicolo su #Totti e la #CT10: i dettagli - NackaSkoglund89 : RT @Gazzetta_it: #Totti denunciato dall'associazione agenti: 'Fa il procuratore senza esserlo' - sportli26181512 : 'Fa il procuratore senza esserlo': Totti denunciato dall'associazione agenti: 'Fa il procuratore senza esserlo': To… - ScassaSeo : @Gazzetta_it Perché non si può fare il procuratore senza esserlo? -

Ultime Notizie dalla rete : procuratore senza

Francesco Totti opererebbe da agente puresserlo ufficialmente. È questa l'accusa che l'associazione italiana agenti, calciatori e società muove allo storico capitano della Roma e che ha portato ad un esposto presentato in Figc. Adesso,...L'associazione italiana agenti calciatori e società (AIACS) infatti ha dato vita a un esposto contro l'ex capitano della Roma, accusandolo di operare daavere i titoli per farlo ...Poiché siamo all’immediata vigilia del tormentone festival di Sanremo, allora è bene ricostruire tutto il retroscena della partecipazione di Ibrahimovic e dare conto anche ...12 Secondo quanto riportato da La Repubblica, Lukaku e Ibrahimovic stanno attendendo di conoscere la data per presentarsi davanti alla Procura Federale dopo lo scontro nel derby di Coppa Italia: Ci sa ...