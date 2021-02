F1, Toto Wolff: “Il rinnovo di Hamilton? Nel nome di Lauda” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo un lungo tira e molla, la telenovela è finita: Lewis Hamilton ha rinnovato il suo contratto con la Mercedes anche per la stagione 2021 di F1. Il pilota britannico e la scuderia anglo-tedesca continueranno così il loro rapporto professionale per un altro anno. Un accordo questo che è stato molto discusso e su cui Toto Wolff, team principal (e non solo) della Mercedes è voluto tornare a più riprese. Dopo le sue prime impressioni, più incentrare a descrivere come si sono svolte le trattative per arrivare a trovare l’accordo giusto, il dirigente classe 1972 si è voluto concentrare sul ruolo che l’indimenticato Niki Lauda avrebbe avuto se fosse stato ancora in una dimensione terrena: “Niki probabilmente avrebbe detto: ‘Lewis è il miglior pilota e si adatta perfettamente alla Mercedes. Dobbiamo mantenere questo binomio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo un lungo tira e molla, la telenovela è finita: Lewisha rinnovato il suo contratto con la Mercedes anche per la stagione 2021 di F1. Il pilota britannico e la scuderia anglo-tedesca continueranno così il loro rapporto professionale per un altro anno. Un accordo questo che è stato molto discusso e su cui, team principal (e non solo) della Mercedes è voluto tornare a più riprese. Dopo le sue prime impressioni, più incentrare a descrivere come si sono svolte le trattative per arrivare a trovare l’accordo giusto, il dirigente classe 1972 si è voluto concentrare sul ruolo che l’indimenticato Nikiavrebbe avuto se fosse stato ancora in una dimensione terrena: “Niki probabilmente avrebbe detto: ‘Lewis è il miglior pilota e si adatta perfettamente alla Mercedes. Dobbiamo mantenere questo binomio ...

